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Из компании Tesla ушли начальник отдела кадров и главбух

Экономика

Главный бухгалтер решил подумать о будущем

Нью-Йорк, США, 8 сентября 2018, 03:45 — REGNUM  Из компании Tesla уволились главный бухгалтер Дейв Мортон и руководитель кадрового отдела Габриэль Толедано, сообщает Bloomberg.

Как сообщает агентство, Мортон решил уйти из компании, проработав в ней меньше месяца. Он устроился на работу за день до заявления Илона Маска о решении выкупить все акции по цене в $420 за штуку.

По словам Мортона, после излишнего внимания СМИ к компании он решил переосмыслить свое будущее и уволился. Мортон добавил, что никаких претензий к Tesla не имеет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий директор Tesla Илон Маск согласился покурить марихуану в эфире передачи Джо Рогана. Сам Маск признался, что употребляет наркотик редко, потому что никакого воздействия на него марихуана не оказывает. После этого акции компании Tesla упали до рекордной цены — $266,75 за штуку.

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