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Bloomberg: Трамп помышляет о новых пошлинах против Китая

Экономика

Он не хочет вводить пошлины, но ему приходится

Вашингтон, 8 сентября 2018, 03:09 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп готов ввести новые пошлины на импорт из Китая на сумму $257 млрд, сообщает Bloomberg.

По словам Трампа, пошлины на сумму $200 млрд вступят в силу уже в ближайшее время, также уже готов список на новые товары, подпадающие под завышенные тарифы, на сумму в $267 млрд.

«Ненавижу это делать, но есть еще список на сумму в $267 млрд, который пойдет следом, если я этого захочу», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в США рассматривается предложение американского президента Дональда Трампа о введении пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд.

В ответ глава минторга Китая Гао Фэн заявил, что КНР готова пойти на ответные меры против США. Ранее Китай и США уже ввели «взаимные» пошлины на сумму в $50 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай предпримет «ответные меры» на пошлины США

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Торговая война между Китаем и США
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