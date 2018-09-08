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Тульская область наращивает химическое производство

Экономика

Газопереработка России продолжает расширяться

Тульская область наращивает химическое производство
Иллюстрация: N-azot.ru
7 сентября 2018 года — день пуска новых производств предприятия «Щекиноазот»

Тула, 8 сентября 2018, 00:54 — REGNUM  Новый комплекс по производству метанола и аммиака стоимостью 23 миллиарда рублей запустили в пятницу на предприятии «Щекиноазот» в Тульской области. С выходом на проектные нагрузки с учетом других производств годовой объем выпуска продукции составит около 1,4 миллиона тонн — до недавнего времени этот показатель составлял около 600 тысяч тонн. Открытие новых производств позволит создать более 230 новых рабочих мест. Еще одна новость, свидетельствующая о том, что России вполне по силу наращивать глубокую переработку природного газа в противовес его экспорту как энергетического сырья. С запускам нового комплекса по объемам производства метанола «Щекиноазот» догнал лидеров химической промышленности России, при этом значительно опередив конкурентов по уровню используемой технологии. Расширение градообразующего предприятия удалось реализовать благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному в 2016 году на Петербургском международном экономическом форуме между «Щекиноазот» и правительством региона, губернатором которого является Алексей Дюмин.

regnum author Борис Марцинкевич
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