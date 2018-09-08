«Газпром» — предварительные итоги полугодия

Москва, , 00:53 — REGNUM Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов, сверив результаты работы с намеченными планами. Результаты, разумеется, предварительные, но список проектов, которые реализуются государственной газовой корпорацией одновременно, заслуживает внимания.

Компания продолжает выполнение Восточной газовой программы и создание производственных объектов, связанных с поставками газа отечественным потребителям и в Китай. На базовом для Якутского центра газодобычи Чаяндинском месторождении завершено бурение 119 эксплуатационных газовых скважин, выполняется монтаж основного технологического оборудования на газовом промысле. Сварено и уложено 2010 км труб на участке газопровода «Сила Сибири» от Якутии до российско-китайской границы, что составляет 93% его протяженности. Строительная готовность двухниточного подводного перехода «Силы Сибири» через р. Амур — 78%, ведется протаскивание труб по второму тоннелю. Продолжается сооружение приграничной компрессорной станции «Атаманская».

Полным ходом идут работы по строительству ключевых объектов первого пускового комплекса Амурского газоперерабатывающего завода — важного элемента технологической цепочки поставок газа по «Силе Сибири». Осуществляется доставка крупнотоннажного оборудования.

До конца текущего года «Газпром» также планирует приступить к осуществлению проекта по расширению мощностей газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» на участке от г. Комсомольска-на-Амуре до г. Хабаровска. Проектная документация разработана в полном объеме.

На полуострове Ямал, где сформирован ключевой для отечественной газовой промышленности центр газодобычи, готовится к работе третий, финальный газовый промысел Бованенковского месторождения. Компания приступила к пусконаладке основного технологического оборудования, ввод промысла в эксплуатацию будет обеспечен в 2018 году. Кроме того, принято решение о начале в 2019 году полномасштабного обустройства еще одного крупного месторождения на Ямале — Харасавэйского. В текущем году будет завершено строительство линейной части газопровода «Ухта — Торжок — 2» суммарной протяженностью около 970 км. Для увеличения производительности действующего газопровода «Бованенково — Ухта — 2» ведутся монтажные и пусконаладочные работы на четырех компрессорных цехах общей мощностью 371 МВт.

5 сентября в исключительной экономической зоне Финляндии стартовали работы по морской укладке газопровода «Северный поток — 2». Ведутся также подготовительные трубоукладочные работы в территориальных водах Германии. В соответствии с графиком осуществляется реализация проекта «Турецкий поток». В настоящее время ведется укладка второй нитки газопровода в направлении Турции, продолжается строительство приемного терминала в прибрежной зоне вблизи населенного пункта Кыйыкей. Завершено строительство объектов берегового примыкания в России в районе г. Анапы, продолжаются пусконаладочные и благоустроительные работы, которые будут завершены в 2018 году.

Ввод в эксплуатацию обоих газопроводов планируется до конца 2019 года.

В рамках развития собственных мощностей по сжижению природного газа «Газпром» продолжает строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая». В частности, к настоящему времени завершено сооружение газопровода-отвода, ведутся работы по основным технологическим объектам комплекса, береговому резервуару хранения СПГ и морскому отгрузочному терминалу.

Критика в адрес «Газпрома» слышна со всех сторон, но это не мешает газовому концерну аккуратно выполнять все инвестиционные программы — от наращивания добычи до глубокой переработки «голубого топлива». Идет развитие отдаленных регионов России, создаются новые рабочие места, диверсифицируются рынки сбыта, наращивается производственная база, обеспечиваются заказами предприятия в смежных отраслях. Будем ждать подведения итогов работы за 2018 год.