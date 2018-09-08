Ташкент может стать «энергетической столицей» Туркестана

Ташкент, , 00:49 — REGNUM 7 сентября в Москве председатели правительств Узбекистана и России Абдулла Арипов и Дмитрий Медведев подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане АЭС.

Эта новость облетела многие СМИ, наглядно продемонстрировав, что фрагментарность мышления становится все более серьезной проблемой. Новость, вырванная из общего контекста, не только не отражает общей картины происходящего, но порой даже искажает ее.

Встреча Абдуллы Арипова и Дмитрия Медведева состоялась не только для того, чтобы подписать вышеупомянутое соглашение — в Москве прошло 19-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном, и это едва ли не единственная межправкомиссия, которую возглавляют премьер-министры государств, а не кто-то из их подчиненных. Сотрудничество с Узбекистаном для России имеет стратегический характер — в Туркестане Узбекистан имеет центральное положение в буквальном смысле этого слова, поскольку граничит со всеми остальными государствами: Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Туркменией. Незадолго до 1991 года Ташкент стал городом, в котором разместили центральное диспетчерское управление объединенной энергетической системы Туркестана. Нет ничего случайного в том, что сотрудничество Росси и Узбекистана развивается, прежде всего, в энергетической отрасли. Развивается, как ни удивительно, продуманно, планово. Соглашение о предстоящем строительстве АЭС подписано только что, а решение об открытии в Узбекистане филиалов МИФИ и МИСиС принято еще в июле, в следующем учебном году оба вуза примут первых студентов. Это значит, что к моменту окончания строительства АЭС Россия успеет подготовить специалистов, которым можно будет доверить ее эксплуатацию и тем самым вернут Узбекистан в сферу научно-технического влияния России.

Если сотрудничество в атомной энергетике пока только планируется и готовится, то в нефтегазовом секторе уже идет — в апреле текущего года был введен в эксплуатацию Кандымский газоперерабатывающий комплекс мощностью более 8 млрд. кубометров в год. Российские предприятия участвуют в проведении модернизации объектов электроэнергетики в Узбекистане, создано партнерство в геологоразведке по газовым месторождениям. Очевидная цель — совместные усилия по возвращению Узбекистану статуса регионального лидера в энергетической отрасли, что создаст надежную базу для роста интеграционных процессов всех пяти государств Туркестана.

Развитие сотрудничества России и Узбекистана в атомной энергетике — безусловно, важная, но далеко не единственная новость о наших совместных проектах.