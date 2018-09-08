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Уолл-стрит: Nasdaq и S&P 500 отыграли утреннее падение

Экономика

Тем не менее, день прошел в «красной зоне»

Уолл-стрит: Nasdaq и S&P 500 отыграли утреннее падение
Нью-Йоркская фондовая биржа

Нью-Йорк, США, 8 сентября 2018, 00:06 — REGNUM  Фондовый рынок США к концу дня частично отыграл утренний спад, однако все равно закрылся в «красной зоне», 7 сентября передает агентство Reuters.

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones потерял 79,33 пункта (0,31%) и составил 25 916,54 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 6,37 пункта (0,22%) и закрылся на отметке 2871,68 пункта. Индекс Nasdaq упал на 20,19 пункта (0,25%), до 7902,54 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 сентября индексы S&P 500 и Nasdaq Composite показали серьезное падение — индексы открылись в минусе на 0,34% и 0,55% соответственно.

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