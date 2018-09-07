Трамп рассказал журналистам, как «занимается Канадой»

Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп «занимается Канадой» — американский лидер намерен добиваться от канадских коллег «справедливого отношения» по торговым вопросам, 7 сентября передает агентство Reuters.

«Сейчас я занимаюсь Канадой. Знаете, люди могут сказать, что я слишком жестко отношусь к Канаде. Послушайте, Канада давно нас подрывает! И теперь они должны относиться к нам справедливо», — заявил Трамп журналистам на борту президентского лайнера.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент в Вашингтоне проходят «окончательные» переговоры по НАФТА между представителями США и Канады. Мексика уже приняла требования США по изменению торгового соглашения.

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