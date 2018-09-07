Августовская инфляция в Марий Эл выше среднероссийской

Йошкар-Ола, , 21:54 — REGNUM Инфляция по итогам августа в Марий составила 0,3%. С начала года потребительские цены на все товары и услуги в республике выросли на 2,2%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

Максимальный темп роста цен в республике за месяц наблюдается в сфере услуг — рост составил 1,7%. Непродовольственные товары подорожали на 0,4%. В группе продовольственных товаров без учета алкогольных напитков наблюдается дефляция в размере 0,7%.

По сравнению с данными на начало 2018 года, наиболее значительно в республике подорожали услуги — на 3%, рост цен на непродовольственные товары составил 2,7%. Показатель продовольственной инфляции без учета алкогольных напитков составил 1,8%. Алкогольные напитки с начала года подешевели в республике на 1,3%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инфляция в августе в среднем по России составила 0%, за период с начала года — 2,3%.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пересмотрел прогнозы по росту инфляции в начале 2019 года. По его словам, показатель может превысить целевое значение в 4% и достигнуть 5%. Этому способствовует ослабление курса рубля и ускорение роста цен на продовольственные товары, считает министр.