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В Екатеринбурге уничтожили 18 тонн фруктов

Экономика

Документы на продукцию были поддельными

Екатеринбург, 7 сентября 2018, 21:32 — REGNUM  В Екатеринбурге уничтожено 18 тонн плодоовощной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении Россельхознадзора.

Продукцию нашли на овощной базе в Екатеринбурге. Нектарины, персики, сливы и виноград завезли из Казахстана. При этом документы на них оказались поддельными. Фитосанитарный сертификат также был недействительным.

В итоге фрукты были изъяты и затем уничтожены. Их вывезли на полигон и смешали с землёй.

Отметим, подкарантинную продукцию в Свердловской области изымают и уничтожают регулярно. Кстати, сегодня же, 7 сентября, Россельхознадзор отчитался об уничтожении опасного мяса. Кроме хранившихся с нарушениями баранины и говядины на одном из мини-рынков изъяли мясо собаки. Весь опасный товар уже уничтожен.

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