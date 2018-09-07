Корейская компания поможет Узбекистану создать государственную криптобиржу

Ташкент, , 20:39 — REGNUM Корейская бизнес-ассоциация блокчейна (KOBEA) и национальное агентство проектного управления Узбекистана работают над созданием государственной криптобиржи, сообщает 7 сентября издание Spot.

Соответствующее соглашение между сторонами было подписано в конце июля. В настоящее время ведутся работы по созданию в Узбекистане национальной крипто-биржи, центра промышленного майнинга, блокчейн-академии и научно-исследовательского центра для развития блокчейн-индустрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого в республике будет разработана программа развития блокчейна на 2018−2020 годы.

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