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«Надо было дома дуть!» — непристойное поведение Маска обрушило акции Tesla

Экономика

Акции производителя электрокаров торгуются по цене $266,75

«Надо было дома дуть!» — непристойное поведение Маска обрушило акции Tesla
OnInnovation
Илон Маск

Нью-Йорк, США, 7 сентября 2018, 20:37 — REGNUM  «Непристойное поведение» Илона Маска и отставка его главного бухгалтера Дейва Мортона привели к резкому падению акций Tesla на фондовом рынке, 7 сентября передает агентство Reuters.

Акции компании снизились на 1% после появления Маска на подкасте комика Джо Рогана и на 10% после отставки Мортона. С утра 7 сентября акции Tesla упали еще на 5,1% и сейчас торгуются по цене $266,75 за акцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 6 на 7 сентября Илон Маск в прямом эфире интернет-шоу Joe Rogan Experience выпил виски и затянулся косяком. Такое поведение было негативно воспринято инвесторами Tesla.

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Деятельность американского бизнесмена Илона Маска
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