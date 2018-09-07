«Надо было дома дуть!» — непристойное поведение Маска обрушило акции Tesla

Нью-Йорк, США, , 20:37 — REGNUM «Непристойное поведение» Илона Маска и отставка его главного бухгалтера Дейва Мортона привели к резкому падению акций Tesla на фондовом рынке, 7 сентября передает агентство Reuters.

Акции компании снизились на 1% после появления Маска на подкасте комика Джо Рогана и на 10% после отставки Мортона. С утра 7 сентября акции Tesla упали еще на 5,1% и сейчас торгуются по цене $266,75 за акцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 6 на 7 сентября Илон Маск в прямом эфире интернет-шоу Joe Rogan Experience выпил виски и затянулся косяком. Такое поведение было негативно воспринято инвесторами Tesla.

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