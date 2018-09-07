Костромичи платят за ипотеку в среднем 11–12 тыс. рублей в месяц

Кострома, , 20:06 — REGNUM В Костромской области дешевле всего обслуживать жилищный кредит, сообщают «Известия».

Область, наряду с Алтайским краем, Удмуртией, Курской и Курганской областями, стала одним из бюджетных регионов, где за ипотеку в среднем в месяц нужно платить 11−12 тысяч рублей. Такие показатели приводят расчеты Объединенного кредитного бюро.

В интернет-портале отмечают, что «дороже всего в России обслуживать жилищный кредит в Москве и Московской области» — в среднем 38,3 тысяч и 29,1 тысяч рублей соответственно. Следом идут Санкт-Петербург, Магаданская область и Якутия — там средний платеж составляет примерно 26 тысяч рублей.

По словам инвестиционного стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, «размер платежа сократился благодаря снижению ставок в экономике, в то время как общая платежеспособность россиян не росла». С 2016 года средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась до 9,62%, что позволило сократить ипотечный платеж и средний размер жилищного кредита по отрасли.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году в Костромской области средняя ставка по ипотеке составила 10%, что на 3,5% меньше, чем в 2015 году. Благодаря снижению ставки количество ипотечных кредитов увеличилось на 1,5 тысячи. Областное телевидение ГТРК «Кострома» сообщало, что в новостройках региона 2/3 квартир покупается в ипотеку.

Отметим, что за первое полугодие 2017 года костромичи взяли у банков две тысячи ипотечных кредитов на 2,5 млрд рублей. В целом на начало сентября 2017 года жители Костромской области задолжали по ипотечным кредитам 15 млрд рублей. Средний срок кредитования составляет около 15 лет.

Сумма просроченных кредитов составляет 90 млн рублей. По информации Центробанка, это один из лучших показателей в центральной части России. В Ивановской и Ярославской областях объем задолженности заметно выше — 194 и 306 млн рублей.