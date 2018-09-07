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Министр экономики Казахстана: курс тенге снижается из-за политики США

Экономика

За три месяца лета тенге подешевел по отношению к доллару на 13%

Министр экономики Казахстана: курс тенге снижается из-за политики США
thephilippena
Тенге

Астана, 7 сентября 2018, 20:14 — REGNUM  На ослабление национальной валюты Казахстана по отношению к доллару влияет политика Вашингтона по привлечению инвестиций в свою экономику. Об этом 7 сентября сказал министр национальной экономики республики Тимур Сулейманов.

По его словам, на смену вялотекущей протекционистской политике и регионализации приходят открытые торговые войны. На курс тенге также влияет ужесточение монетарной политики ФРС.

«Это макроэкономическая реальность, в которой мы с вами живём», — добавил Сулейманов.

Напомним, по состоянию на 7 сентября стоимость одного доллара США составляет 375,62 тенге. 1 июня доллар стоил 330 тенге. За три месяца лета тенге подешевел по отношению к доллару на 13%.

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Экономика Казахстана
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