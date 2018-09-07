Темпы роста прожиточного минимума в Казахстане побили пятилетний рекорд

Астана, , 18:59 — REGNUM Годовой показатель инфляции по итогам августа составил 6%. При этом прожиточный минимум в августе 2018 года оказался выше прошлогоднего сразу на 13,6% — за последние пять лет это самый высокий темп годового роста в указанном периоде. Сейчас он составляет 29 150 тенге (1 рубль = 5,45 тенге). Рост за месяц, по сравнению с июлем, достиг 7,5%.

При этом в Астане минимальный прожиточный минимум равен 34 тысячам тенге, а в Джамбульской и Туркестанской областях — 25,5 тысячам.

Также прожиточный минимум для мужчин выше, чем для женщин. Наибольшая сумма, согласно расчетам комитета по статистике, требуется юношам в возрасте 14−17 лет — 36,2 тысячи тенге. Наименьшая — женщинам в возрасте старше 58,5 лет — 24,75 тысячи тенге.

Напомним, 7 сентября 2018 года министр нацэкономики Казахстана сообщил, что коридор инфляции на 2018 год намечен в пределах 5−7% и нарушен не будет.