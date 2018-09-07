Медведев предложил Узбекистану сотрудничество в сфере рыболовства

Москва, , 19:14 — REGNUM Россия и Узбекистан могут быстро нарастить сотрудничество в области рыболовства, поставок сахара и плодоовощной продукции, а также в производстве хлебобулочных изделий. Об этом 7 сентября заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев по итогам заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает издание «Подробно.uz».

Медведев добавил, что Москва приветствует рост поставок продукции на российские рынке. Между странами действует система зеленого коридора, в рамках которой созданы особые условия фитосанитарного контроля для поставщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Москве состоялось заседание узбекистано-российской межправительственной комиссии. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития торгово-экономических, политических и культурно-гуманитарных отношений.

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