Пятница, 7 Сентября 2018 года
20:54:41 МСК

Медведев предложил Узбекистану сотрудничество в сфере рыболовства

Экономика

Москва приветствует рост поставок продукции на российские рынки

Москва, 7 сентября 2018, 19:14 — REGNUM  Россия и Узбекистан могут быстро нарастить сотрудничество в области рыболовства, поставок сахара и плодоовощной продукции, а также в производстве хлебобулочных изделий. Об этом 7 сентября заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев по итогам заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает издание «Подробно.uz».

Медведев добавил, что Москва приветствует рост поставок продукции на российские рынке. Между странами действует система зеленого коридора, в рамках которой созданы особые условия фитосанитарного контроля для поставщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Москве состоялось заседание узбекистано-российской межправительственной комиссии. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития торгово-экономических, политических и культурно-гуманитарных отношений.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2018 году из Узбекистана в Россию на работу выехали около 1 млн человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-узбекистанские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить