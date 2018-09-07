Минэкономики Казахстана готовится к последствиям санкций США против России

Астана, , 18:36 — REGNUM В Казахстане провели макроэкономический анализ влияния антироссийских санкций на экономику страны. Об этом сообщил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Основным каналом влияния, по мнению минэкономики, остается курсовой: через курс рубля к доллару, а затем тенге к доллару и к рублю. Чиновники произвели макроэкономические и отраслевые расчеты возможных последствий и составили план действий на случай осуществления негативных прогнозов.

План действий большой, там есть часть закрытых вещей, но он включает в себя вопросы, связанные с поддержкой тех отраслей и тех предприятий, которые, если вдруг пойдет все не так, окажутся наиболее подвержены», — сказал Сулейменов.

Рынок уже начал реагировать на возможный эффект санкций, заявил министр. И проявляется это в колебаниях курса тенге. 7 сентября курс тенге достиг отметки 375,64 тенге за доллар по итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже. Тем не менее, по словам Сулейменова, инфляционный коридор тенге в 2018 году нарушен не будет.

«Коридор у нас 5−7%. Сейчас инфляция по итогам 8 месяцев составляет ровно 6%, то есть мы посередине коридора идем. Мы хотели примерно так закончить год, но из-за ослабления тенге, скорее всего будет 6,7−6,8%. Но за коридор мы не выйдем. Изменений каких-либо по прогнозу ВВП не предполагаем», — заверил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам первых семи месяцев 2018 года ВВП Казахстана вырос на 4%. Основным фактором роста экономики стало снижение инфляционного давления и повышение инвестиционной активности

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