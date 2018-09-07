Тегеран, , 18:29 — REGNUM «Каспийский регион, который имеет богатую, более чем тысячелетнюю историю развития торгово-экономических связей, возрождается на наших глазах. Новым толчком этому послужило подписание в августе 2018 года в Актау лидерами России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Каспий становится привлекательным для бизнеса регионом Евразии. Об этом шла речь на XVII заседании Международного совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран прикаспийского региона «Деловой Каспий», а также на первом заседании Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой ФС РФ и Меджлисом ИРИ под председательством глав парламентов двух стран, которые состоялись на этой неделе в Волгограде», — рассказал их участник, вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Максим Фатеев.

ТПП РФ озвучила пакет предложений по снижению барьеров для поставок российской продукции, в частности отечественного автопрома, на рынок Ирана. Это произошло в ходе выступления Максима Фатеева перед участниками заседания Комиссии двух парламентов.

Также в рамках прошедшего мероприятия состоялись переговоры представителей сельскохозяйственных ведомств двух стран, на которых удалось наметить конкретные пути решения проблемы допуска отечественной пшеницы в Иран.

«Российская пшеница будет продаваться на иранском рынке, и в этом есть наш вклад, — подчеркнул Максим Фатеев. — Ведь эту и другие актуальные проблемы, которые касаются экономического взаимодействия двух стран, мы обсуждали с иранскими коллегами на «Деловом Каспии».

«Форум показал сильную заинтересованность российских регионов в развитии сотрудничества с прикаспийскими странами. С нашей стороны были представлены торгово-промышленные палаты не только Волжского и Каспийского бассейна, но и палаты Центрального, Северо-Западного и других округов. Также было много региональных представителей со стороны ИРИ. В заседании принял участие новый руководитель — президент Совместной ирано-российской торговой палаты Хади Тизхуш Табан.

По словам вице-президента ТПП РФ, участники договорились на «Деловом Каспии» о взаимодействии международных коммерческих арбитражных судов двух национальных палат для решения спорных вопросов между деловыми кругами обоих государств.

«Эта договоренность обсуждалась и на заседании Комиссии парламентов, где также была отмечена положительная роль двух палат, которые стали инициаторами изменений визового законодательства обеих стран. В 2016 году было подписано межправительственное Соглашение между Россией и Ираном об упрощении визового режима для отдельных категорий российских и иранских граждан, и с 2017 года упрощен порядок выдачи виз предпринимателям ИРИ и России.

Напомню, что на ратификации в Госдуме ФС РФ находится Временное соглашение о создании Зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Так что деловая активность региона будет только нарастать. Торгово-промышленным палатам следует наращивать свою работу, активизируя не только двусторонние, но и многосторонние связи», — заключил Максим Фатеев.