Российский туроператор Danko прекращает деятельность

Москва, , 18:23 — REGNUM Российский туристический оператор Danko заявил о прекращении деятельности с 7 сентября. Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня на сайте туроператора.

В сообщении сказано, что туроператор Danko решил приостановить свою деятельность с сегодняшнего дня в связи с неблагоприятными рыночными условиями.

«Все продажи с этого дня будут прекращены. Туры, которые начинаются с 8 сентября 2018 года, будут аннулированы», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что туроператор Danko работал на российском рынке 20 лет. Генеральный директор ООО «ДАНКО Трэвел Компани» Оксана Люлинцева заявила, что решение о прекращении деятельности далось нелегко.

«Решение об остановке деятельности туроператора Danko является крайне тяжёлым. Наша компания существует много лет и за это время зарекомендовала себя как надёжный партнёр и добросовестный участник туристического рынка», — сказала она.

За аннулированные путевки клиенты получат компенсации.