Завершён ремонт участка дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» за 32 млн

Новосибирск, , 18:23 — REGNUM По проекту «Безопасные и качественные дороги» завершён ремонт участка автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий». На участке протяжённостью 1,6 км выполнено устройство выравнивающего слоя, слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, ровиков уширения, заменены дорожные знаки. Объём вложенных средств за два года работ составил 31,8 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области.

Ещё на одном участке этой дороги — с 24 по 29 км — работы по капитальному ремонту завершаются, объект планируют сдать в сентябре. Здесь предусмотрено устройство дополнительных полос на подъем, переходно-скоростных полос, выравнивающего слоя, покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона, водоотводных сооружений (трубы, укрепление кюветов бетоном), барьерного ограждения, замена дорожных знаков. Стоимость работ за два года составляет 349,6 млн рублей.

Как отметили в региональной администрации, в 2017 году было отремонтировано три участка автомобильной дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий»: с 29 по 34 км; с 34 по 41 км; с 43 по 53 км, были начаты работы по реконструкции двух километров данной автодороги (с 15 по 17 километр) и сооружению путепровода.

«Все работы ведутся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Автомобильная дорога «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» имеет высокую социальную значимость. Она является связующим звеном между Новосибирской и Кемеровской областями, обеспечивая круглосуточное автобусное сообщение, непрерывный поток транзитного, грузового и личного транспорта, — рассказал врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, проверяя дорожные работы сегодня, 7 сентября. — Решение о ремонте, капитальном ремонте и реконструкции этой дороги связано с тем, что трасса имеет большую нагрузку, и это привело к значительным дефектам покрытия — выбоинам, колейности, трещинам, нарушениям поперечного и продольного профиля. Такие дефекты негативно влияют как на безопасность дорожного движения, так и на комфорт передвижения».

Отметим, что в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году на работы на региональных и межмуниципальных автодорогах предусмотрено финансирование чуть более 1 млрд рублей, из них 664 млн из бюджета Новосибирской области, 400 млн — из федерального. Реализация проекта находится на постоянном контроле министерства транспорта и дорожного хозяйства региона и лично главы региона Андрея Травникова.