Цена нефти падает из-за профицита запасов топлива в США

Вашингтон, , 18:11 — REGNUM Мировые цены на нефть снова снижаются — поводом для падения котировок стала информация о росте запасов топлива в США, 7 сентября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту стоимость нефти марки Brent упала на 34 цента до $76,16 за баррель. Нефть WTI потеряла в цене 64 цента, баррель марки стоит $67,13.

Ранее Агентство энергетической информации США (EIA) опубликовало отчет, согласно которому запасы бензина в США выросли на 1,8 миллиона баррелей. Спрос топлива в Соединенных Штатах в летнем сезоне 2018 года оказался ниже, чем в прошлом году.

Читайте также: Слабый доллар не помог: цены на нефть снова снижаются