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Цена нефти падает из-за профицита запасов топлива в США

Экономика

Спрос топлива в США в летнем сезоне 2018 года оказался ниже, чем в прошлом году

Вашингтон, 7 сентября 2018, 18:11 — REGNUM  Мировые цены на нефть снова снижаются — поводом для падения котировок стала информация о росте запасов топлива в США, 7 сентября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту стоимость нефти марки Brent упала на 34 цента до $76,16 за баррель. Нефть WTI потеряла в цене 64 цента, баррель марки стоит $67,13.

Ранее Агентство энергетической информации США (EIA) опубликовало отчет, согласно которому запасы бензина в США выросли на 1,8 миллиона баррелей. Спрос топлива в Соединенных Штатах в летнем сезоне 2018 года оказался ниже, чем в прошлом году.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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