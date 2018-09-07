Голикова предложила ввести квоту на гастарбайтеров в сфере строительства

Москва, , 17:55 — REGNUM Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила установить квоты на число работников-мигрантов, занятых в сфере строительства. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 7 сентября, на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По словам Голиковой, согласно данным Росстата, в сфере строительства в России заняты 6,3 млн человек. При этом значительную долю из них составляют мигранты.

В связи с этим чиновница предлагает установить квоту, согласно которой иностранные работники, занятые в сфере строительства, смогут составлять максимум 80% от общего числа сотрудников предприятий.

По мнению Голиковой, после введения этой квоты число российских граждан, занятых в сфере строительства, должно увеличиться. Это особенно актуально в свете готовящегося повышения пенсионного возраста, когда на рынке труда окажутся люди, которые ранее должны были выйти на пенсию.

При этом квота не будет касаться Москвы, Хабаровского края и Амурской области. Там допустимая доля участия гастарбайтеров сохранится в размере 100% от общего числа работников на строительном предприятии по штатному расписанию.