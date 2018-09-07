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Западные санкции дестабилизировали работу Мурманского морского пароходства

Экономика

Чтобы погасить долги, компании придется продавать имущество

Западные санкции дестабилизировали работу Мурманского морского пароходства
Yury_Ukleev
Порт Мурманска

Мурманск, 7 сентября 2018, 17:29 — REGNUM  ОАО «Мурманское морское пароходство» переживает кризис — долги по зарплате на предприятии составляют более 8 млн рублей. По сообщениям СМИ, из-за финансовых проблем несколько судов пароходства до сих находятся под арестом, экипажи не могут вернуться домой.

Выплачивать долги начали после того, как к делу подключились следователи — СКР возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы свыше 3 месяцев. После этого руководство предприятия опубликовало на сайте свою позицию по ситуации:

«Мурманское морское пароходство, как и большинство других судоходных компаний, испытывает определенные финансовые трудности. Их причиной, прежде всего, являются западные санкции, общая экономическая ситуация в мировой экономике и последствия затянувшегося кризиса на рынке морских перевозок».

Меры, предпринимаемые сегодня к погашению долгов, в пароходстве назвали исчерпывающими. В их числе — увеличение непрофильных активов, то есть продажа имущества. По неподтвержденной информации, часть имущества ОАО уже выставлена на продажу.

Несмотря на это, Мурманское морское пароходство собирается не просто погасить долги, но и выйти на новый уровень. В компании отмечают, что в зимний период флот пароходства будет активно задействован на трассах Северного морского пути.

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