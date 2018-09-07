Из-за западных санкций против Ирана в Японии выросли цены на бензин

Токио, , 20:03 — REGNUM В Японии розничная цена бензина впервые за семь недель выросла до 93,41 рубля за литр из-за введения санкций против Ирана. По подсчетам «Нефтяного информационного центра», изучающего цены на бензин по всей стране, стоимость бензина в среднем увеличилась на 0,18 рублей по сравнению с предыдущей неделей. Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Ирана и настаивают, чтобы другие страны перестали импортировать иранскую нефть к ноябрю. В связи с этим поставки нефти постепенно сокращаются, и соответственно растет на нее цена, в первую очередь из-за полного прекращения поставок.

По сообщению NHK, японской центральной телерадиокомпании, импорт иранской нефти крупными нефтяными компаниями Японии будет продолжаться, однако его ввоз осложнится уже со следующего месяца. Цена на бензин будет продолжать расти и оставаться выше 92,12 рублей за литр.