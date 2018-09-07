Урожай риса в Японии в этом году оказался ниже среднего

Токио, , 20:09 — REGNUM «В этом году урожай риса в Японии оставляет желать лучшего», — заявило министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Японии. По оценке министерства, урожай риса не достиг средних отметок по количеству, но при этом получил хорошую оценку по качеству зерна. Исключение составил урожай на Хоккайдо. На этом северном острове по причине нехватки солнечного света с середины июня до середины августа риса уродилось мало. Впервые за 15 лет на Хоккайдо будет собран такой маленький урожай риса.

По сообщениям NHK, японской центральной телерадиокомпании, совершенно иная ситуация наблюдается в восточной Японии, где находятся префектуры Иватэ и Мияги. В этом регионе Японии посадка риса была проведена раньше, а уборка выпала на ранний сезон дождей, потому урожая удалось собрать больше. По заявлениям министерства сельского хозяйства Японии, аномальная летняя жара не оказывает влияния на количество выращиваемого риса, но влияет на его качество.