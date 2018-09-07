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В 2018 году из Узбекистана в Россию на работу выехали около 1 млн человек

Экономика

Стороны обсудили вопросы трудоустройства граждан Узбекистана в России

В 2018 году из Узбекистана в Россию на работу выехали около 1 млн человек
Киприан Мажерник. Мигранты. 1944

Москва, 7 сентября 2018, 17:00 — REGNUM  В 2018 году около миллиона граждан Узбекистана выехали на работу в Россию, заявил министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев на встрече с первым заместителем главы МВД РФ Александром Горовым. Об этом 7 сентября сообщает издание «Подробно.uz».

В рамках переговоров стороны обсудили вопросы трудоустройства граждан Узбекистана в России. Горовой пообещал, что российская сторона готова минимизировать административные барьеры при трудоустройстве иностранных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года между министерством труда и социальной защиты России и министерством занятности и трудовых отношений Узбекистана планируется подписание меморандума о сотрудничестве.

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