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Suzuki закроет производство автомобилей в Китае

Экономика

Японский автопроизводитель Suzuki Motors планирует закрыть производство в Китае после 20 лет работы

Пекин, 7 сентября 2018, 20:58 — REGNUM  Японский автопроизводитель Suzuki Motors принял решение разорвать партнерство с Changan Automobile и вывести весь свой капитал из производства в Китае, — сообщает японское новостное агентство NHK. Причиной ухода автопроизводитель называет резкое падение спроса на компактные автомобили. С усилением экономического роста и, соответственно, доходов, китайцы чаще выбирают вместительные роскошные машины. Помимо этого, Suzuki уступает конкурентам в разработке и производстве электромобилей. Китай намерен в скором времени потребовать от всех компаний, работающих в Поднебесной, производить определенный процент электромобилей. Только за прошлый год доля Suzuki на китайском рынке уменьшилась до 7%, по сравнению с 35% в 2003 году. Сейчас своим главным рынком Suzuki считает Индию, где его доля на рынке около 50%.

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