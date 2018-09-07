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Иностранные инвесторы выводят капитал из Южной Кореи

Экономика

Фондовый индекс KOSPI (корейский фондовый индекс) падет уже 3 месяца подряд, что негативно сказывается на национальной экономике

Сеул, 7 сентября 2018, 21:46 — REGNUM  Иностранные инвесторы распродают акции южнокорейских компаний и выводят свои капиталы за рубеж. Это негативно сказывается на фондовом рынке и национальной валюте. По сообщению южнокорейского информагентства Yonhap, индекс KOSPI упал на 8% с июня, и его значение сейчас равняется 2287 пунктам. Вместе с индексом падает и курс корейской воны — сейчас 1 доллар США стоит 1120 вон, что на 5% выше, чем три месяца назад. Эксперты сходятся во мнении, что такое поведение иностранных инвесторов вызвано торговой войной США и Китая, под влиянием которой они стремятся обезопасить свой капитал и поэтому выводят деньги из рискованных активов.

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