СМИ: Шансы Васинкевича получить деньги за «Юлмарт» стремятся к нулю

Москва, , 15:56 — REGNUM Более чем двухлетний конфликт миноритарного акционера компании «Юлмарт» Михаила Васинкевича с экс-партнерами по бизнесу Дмитрием Костыгиными и Августом Мейером может закончиться неожиданным образом. Лондонский третейский суд (LCIA) обязал Ulmart Holding Limited (UHL), материнскую компанию ритейлера, выплатить $35 млн компании Ledaro, принадлежащей бизнесмену, председателю совета директоров и основному владельцу Петербургского нефтеналивного терминала Михаилу Скигину. Как пишет РБК, в июне 2016 года Ledaro предоставила «Юлмарту» кредит, однако выплат не дождалась и еще в прошлом году обратилась в суд. А 6 августа текущего года компания инициировала дело о банкротстве UHL на Мальте. Предполагают, что в случае удовлетворения иска UHL придется расплачиваться российскими активами. Тогда одним из вариантов развития событий станет конвертация долга в акции «Юлмарта». Переход части компании под контроль Скигина может облегчить процесс взаимодействия акционеров, но и сделает реализацию планов Васинкевича фактически невозможной.

Напомним, Михаил Васинкевич через офшорный фонд Donna Union Foundation является владельцем 38,5% акций «Юлмарта». Еще 31,6% ритейлера принадлежат подконтрольной Дмитрию Костыгину компании Koshigi Limited. Август Мейер владеет 29,9% акций через Svoboda Corporation. Взгляды акционеров относительно дальнейшего пути развития компании разошлись в начале 2016 года, и Васинкевич захотел продать свой пакет. Но не по предложенной бизнес-партнерами цене в $50 млн, а дороже.

В результате затяжного корпоративного конфликта некогда крупнейший интернет-ритейлер «Юлмарт» лишился этого статуса. Представлять свои интересы Михаил Васинкевич доверил инвестиционной компании «А1», юристы которой вошли в совет директоров «Юлмарта» и, как пишет «Версия», фактически заблокировали управление компанией. При этом требования Васинкевича возросли до $175 млн.

Очередной виток конфликта спровоцировал иски кредиторов к «Юлмарту». В частности, жесткую позицию занял Сбербанк, который требует взыскать от собственников «Юлмарта» 1 млрд рублей. Крупнейшим кредитором «Юлмарта» является и ВТБ. Многие специалисты полагают, что иски о досрочном погашении кредитов имеют главную цель — вынудить акционеров пойти на мировую. Однако попытки сделать это раз за разом сталкиваются с позицией Михаила Васинкевича.

Теперь, как пишет «Фонтанка», миноритарий «Юлмарта» не дает бывшим партнерам исполнить недавнее решение LCIA, согласно которому они обязаны выкупить у Васинкевича его пакет за $67,16 млн. Суд определил процедуру взаиморасчетов: Donna Union Foundation передает английским юристам Костыгина и Мейера на хранение документы на акции Васинкевича, а Koshigi Limited и Svoboda Corporation перечисляют американским юристам миноритария положенную сумму. Причем должны были сделать это до 6 августа 2018 года. Однако до сих пор дело не сдвинулось с места. Юристы Васинкевича затребовали бухгалтерию, договоры с контрагентами и другие документы от Koshigi Limited и Svoboda Corporation, хотя в решении LCIA ничего об этом не говорится, отмечает издание. Костыгин и Мейер выдвинули со своей стороны требование подтвердить, что акции Васинкевича не подлежат взысканию со стороны третьих лиц.

Как сообщает Фонтанка.ru, за последние годы практически все бизнесы Васинкевича были закрыты, а активы — распроданы или переоформлены. Сам Михаил Васинкевич в ближайшее время может быть признан несостоятельным — иск о его личном банкротстве рассматривается в арбитражном суде по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Теперь, как полагают эксперты, шансы Васинкевича получить хоть что-то от продажи пакета «Юлмарта» весьма сомнительны. И, даже если решение Лондонского суда будет выполнено, чего большинство специалистов исключает, $67,16 млн за пакет акций не спасут его финансовое положение, поскольку только на судебные расходы в Лондоне Васинкевич уже потратил $25 млн.