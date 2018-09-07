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Три украинских города пообещали к 2050 году перейти на «зеленую» энергетику

Экономика

Пока что мэры городов обещают только сократить выбросы CO2

Киев, 7 сентября 2018, 15:52 — REGNUM  Города Житомир, Каменц-Подольский и Чертков подписали с международной экологической организацией 350.org меморандум о полном переходе на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) к 2050 году, сообщает 7 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, мэры городов должны будут разработать планы энергетической безопасности в городах, климатические стратегии, а также создать общественные платформы по продвижению экологических инициатив. Мэры Житомира и Каменц-Подольского пообещали сократить выбросы углекислого газа (CO2) на 20%, а глава Черткова — на все 30%.

Напомним, Киев активно пропагандирует использование ВИЭ, поскольку это соответствует энергетической стратегии ЕС. На данный момент доля «зеленой» энергетики на Украине составляет 1,5%.

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«Зеленая» энергетика
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