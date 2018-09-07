Гражданин Украины попытался забрать полмиллиарда у российского бренда

Москва, , 15:46 — REGNUM Хамовнический суд Москвы 7 сентября отказал в иске гражданину Украины Сергею Колесникову к предприятиям группы компаний «Сивма», производящим продукцию под известным брендом «Бабушкино лукошко». Заседание по гражданскому делу прошло под председательством Натальи Шевьевой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Основанием для иска явились векселя, якобы выданные по расчетам внутри предприятий группы. Представитель ответчиков — адвокат Роман Кандауров считает действия, по которым долговые обязательства возникли, мошенническими и называет использованные хитроумные схемы попыткой рейдерского захвата имущества предприятия. Согласно им ООО «Торговый Дом Слащева» якобы задолжало около 550 млн другой компании холдинга — ОАО «Завод детского питания «Фаустово», при этом авалировало бумаги, выступив фактическим поручителем ООО «СТК-С», еще одна фирма «Сивмы». При этом «Фаустово» перешло в руки нового владельца, бывшего завхоза и директора, а векселя были проданы за один миллион рублей господину Колесникову, добросовестность намерений которого и рассматривалась сторонами на заседании.

Так, Кандауров рассказал о решении Арбитражного суда Московской области, признавшим, с его слов, незаконность проставления авалей на векселях, а также двух уголовных делах по статье «Мошенничество», возбужденных полицией. Также были представлены свидетельские доводы Сергея Ставского, бывшего гендиректора ООО «СТК-С», рассказавшего подробности переговоров между руководителями предприятий холдинга и Колесниковым.

«Справедливость восторжествовала. Компании, интересы которых я представляю, сохранили возможность продолжать свою деятельность. Рейдеры, которые пытались захватить предприятие, сначала предъявили иск на 550 млн, а в дальнейшем, насколько я знаю из показаний свидетеля, который также был раньше в сговоре и дал признательные показания, планировали предьявить и другие иски, основанные на фальшивых векселях. Рейдеры хотели воспользоваться тем, что президент (группы компаний «Сивма», — прим. ИА REGNUM) Василий Васильевич Лабзин находился за границей, и захватить компанию вот таким способом, установить контроль над этим предприятием», — прокомментировал ИА REGNUM адвокат ответчиков Роман Кандауров.