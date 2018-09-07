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Учреждённая правительством Чувашии корпорация хочет рекламу за 1,5 млн

Экономика

Ипотечная корпорация проводит запрос котировок на оказание рекламных услуг

Чебоксары, 7 сентября 2018, 15:45 — REGNUM  Акционерное общество «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» (ИКЧР) планирует потратить на рекламные услуги более 1,5 млн рублей. Соответствующее извещение о запросе котировок опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно техническому заданию, ипотечная корпорация нуждается в рекламных услугах и готова предусмотреть: 1 551 176,08 рублей (начальная цена договора) с учётом НДС.

«Расчёт начальной (максимальной) цены договора произведён на основании коммерческих предложений организаций, оказывающих услуги, являющиеся предметом запроса котировок», — говорится, в частности, в документе.

Согласно техническому заданию, речь идёт о размещении рекламы на радио (начальная цена 1 164 136,08 рублей), изготовлении дизайна для наружной рекламы с установкой и видеорекламы на экранах многофункциональных центров.

Напомним, ипотечная корпорация учреждена правительством Чувашии в 2002 году. ИКЧР занимается организацией и координацией первичного рынка долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, инвестирует в строительство ипотечного жилья, выкупает права требования по договорам ипотеки у первичных кредиторов, выполняет функции заказчика в строительстве, реконструкции и ремонтных работах зданий и сооружений.

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Государственные закупки
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