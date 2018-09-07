В Совфеде предлагают продлить действие нынешних договоров на вылов рыбы

Москва, , 15:44 — REGNUM Законопроект, продлевающий срок действия действующих договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов, внес в Госдуму член Совфеда Игорь Зубарев, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

Сенатор предлагает продлить действующие договоры до 31 декабря 2018 года, включительно, без внесения в них изменений о сроке их действия.

Разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов выдавались со 2 по 10 декабря 2008 года. В связи с истечением срока действия договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов в декабре 2018 года и, соответственно разрешений многие рыбопромышленные предприятия вынуждены будут прекратить промысел до 1 января 2019 года, когда вступят в силу новые договоры на новый период, отметил парламентарий.

«По причине приостановки промысла из-за отсутствия правовой возможности вести деятельность, недовылов может составить около 150 тыс. тонн водных биоресурсов», — приводит он данные.

Зубарев отметил, что эти обстоятельства могут привести к простою судов, финансовым потерям предприятий и негативным социально-экономическим последствиям в прибрежных регионах. Также для ряда компаний простой в несколько недель может не позволить освоить установленный законом порог в 50% освоения квоты на вылов водных биоресурсов, что может привести к расторжению договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов, подчеркнул сенатор.