Костромские заключенные накормят все колонии своим урожаем

Кострома, , 15:35 — REGNUM Заключенные колонии в поселке Бычиха Костромского района начали собирать выращенный ими урожай, сообщает ГТРК «Кострома». Собранные овощи пойдут для обеспечения всех 10 колоний, расположенных в регионе.

Осужденные выращивают овощи на арендованных полях каждый год. В текущем году на 42 гектарах планируют собрать 40 тонн моркови, почти столько же свеклы, более 100 тонн капусты и 630 тонн картофеля.

«Кстати, овощи идут не только в суп, но и в заготовки. Осужденные квасят капусту, закатывают помидоры и огурцы — их выращивают в теплицах при каждой колонии», — отмечает областное телевидение.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году в тюремных школах Костромской области будут учиться 470 заключенных. Из них 90 человек закончат 11 класс.

В управлении отмечают, что в образовательных учреждениях, расположенных на территории колоний, произведен косметический ремонт, куплено около 400 учебников по основным предметам школьной программы, проектор и ноутбук.