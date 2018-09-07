Гройсман уже провалил отопительный сезон. Газ подорожает до 60%

Киев, , 15:35 — REGNUM Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский считает, что правительство Украины не готово к началу отопительного сезона. Об этом Землянский заявил 7 сентября в эфире телеканала NewsOne, комментируя слова премьер-министра Владимира Гройсмана о готовности к отопительному сезону 2018−2019 гг.

«О готовности я бы говорить не стал, начиная с вопроса о тарифах и заканчивая готовностью самой инфраструктуры для прохождения отопительного сезона… Так к отопительному сезону не готовятся, потому что, извините, та же бухгалтерия теплокоммунэнерго должна привести в соответствие документы. Тарифы должны быть пересмотрены в соответствии с ценой на газ. А так получится, что 1 октября объявят, в спешном порядке пересмотр, потом начнут приходить платежки с завышенными цифрами задним числом. Это вызовет социальное недовольство. Люди начнут жаловаться, почему в прошлом году за отопление приходило столько, а теперь за такой же период пришло в 1,5−2 раза больше. Это вызовет очередной хаос», — рассказал Землянский.

По его словам, правительство может поднять цены на газ не на 25%, как прогнозирует Нацбанк, а на 60%.

«Если на четверть поднимется цена на газ, то тепло подорожает на 15−20%. 25%, о чем говорит Нацбанк — это ещё очень оптимистический прогноз. Исходя из тех цифр, которые мы видим на европейских рынках, из тех тарифов, которые «Нафтогаз» установил для промышленности, я боюсь, что это будет не 25%, если будет принято решение о повышении тарифов. 50−60% (роста цен на газ — ред.) будет казаться не самым плохим вариантом», — добавил Землянский.

Как сообщалось, 7 сентября премьер-министр Гройсман заверил Раду, что отопительный сезон 2018−2019 гг. начнется вовремя.

«Я несколько лет работаю и каждый год слышу, что не начнется отопительный сезон. Забудьте об этом и не пугайте людей. Украина готова к отопительному сезону. И ответственность за своевременный запуск — это ответственность муниципалитетов… Сегодня цена газа для промышленности — это 11 тыс., а для населения мы ограничились 7 тыс… Запасы газа в хранилищах есть. По электроэнергии — вся система работает в штатном режиме. Никаких проблем я не вижу», — добавил Гройсман.