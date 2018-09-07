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Министр национальной экономики Казахстана рассказал о реформах

Экономика

Реформы охватывают семь ключевых аспектов жизни общества

Астана, 7 сентября 2018, 15:27 — REGNUM  Власти Казахстана реализуют семь системных изменений новой экономической модели республики, заявил министр национальной экономики республики Тимур Сулейманов. Об этом 7 июня сообщает агентство «Казинформ».

По словам министра, реформы охватывают семь ключевых аспектов: развитие человека, технологии, бизнес, верховенство права, развитие регионов, общества и госсектора.

В своем выступлении Сулейманов рассказал о мерах по реализации реформ в каждом из семи направлений.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2018 года ВВП Казахстана вырос на 4%. Основным фактором роста экономики являются снижение инфляционного давления и повышение инвестиционной активности.

Читайте ранее в этом сюжете: За семь месяцев ВВП Казахстана вырос на 4%

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Экономика Казахстана
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