Министр национальной экономики Казахстана рассказал о реформах

Астана, , 15:27 — REGNUM Власти Казахстана реализуют семь системных изменений новой экономической модели республики, заявил министр национальной экономики республики Тимур Сулейманов. Об этом 7 июня сообщает агентство «Казинформ».

По словам министра, реформы охватывают семь ключевых аспектов: развитие человека, технологии, бизнес, верховенство права, развитие регионов, общества и госсектора.

В своем выступлении Сулейманов рассказал о мерах по реализации реформ в каждом из семи направлений.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2018 года ВВП Казахстана вырос на 4%. Основным фактором роста экономики являются снижение инфляционного давления и повышение инвестиционной активности.

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