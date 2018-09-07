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Доллар может дойти до отметки 74 рубля

Экономика

Если анализировать техническую картину, то все указывает на дальнейшее падение рубля, заявил эксперт

Доллар может дойти до отметки 74 рубля
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар и рубль

Москва, 7 сентября 2018, 15:15 — REGNUM  Прошедшая неделя для отечественной валюты оказалась достаточно сложной, рубль упал с 67,50 до 69 к доллару и с 78,40 до 80,20 к евро. Есть ряд фундаментальных факторов, которые продолжат оказывать негативное влияние на рубль в ближайшей обозримой перспективе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.

«В первую очередь стоит отметить сохраняющийся отток капитала с развивающихся рынков. Доходность с очисткой от инфляции по госбумагам развивающихся стран значительно упала с момента первых шоковых девальваций их валют еще весной текущего года. Это заставляет инвесторов избавляться от суверенного долга данных стран и выводить капитал, девальвируя национальные валюты. Данная тенденция только начинает набирать обороты, поскольку тренд на удорожание долларовой ликвидности на межбанковском рынке из-за роста ставок ФРС и сокращения баланса находится лишь у отправной точки», — пояснил эксперт.

Наряду с этим, рисками для рубля могут остаться динамика китайского юаня и тема санкций. Торговая война вряд ли будет охлаждена какими-либо взаимовыгодными мерами в ближайшее время, учитывая непростое положение Трампа, и, вероятнее всего, он продолжит оказывать давление на Евросоюз и Китай. Юань может продолжить свое падение к отметке 7 за единицу американской валюты, что будет оказывать давление на валюты всех развивающихся стран, и, в частности, на рубль.

Касаемо санкций стоит отметить, что 6 сентября прошли слушания среди американских законодателей, в ходе которых обсуждались возможные объекты новых антироссийских санкций. С большей долей вероятности, они коснутся операций с российским госдолгом и блокировки расчетов госбанков. Данные меры могут привести к резкой нехватке долларовой ликвидности и ее удорожанию на внутреннем рынке.

«Если анализировать техническую картину, то все указывает на дальнейшее падение рубля. Пара USD/RUB находится в восходящем коридоре, и, если неделя закроется выше уровня 69, то следующими целями будут выступать отметки 70−71. До конца следующей недели при сохранении параметров, описанных выше, можно будет увидеть уровень 74. Аналогичная картина наблюдается и на паре EUR/RUB, при закрытии недели выше отметки 80, высока вероятность до конца следующей недели дойти до 83−84», — считает Кятов.

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