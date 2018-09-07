На Красноярской ТЭЦ-1 начали строить высокую дымовую трубу

Красноярск, , 15:05 — REGNUM На первой красноярской теплоэлектроцентрали стартовал очередной этап программы модернизации природоохранного оборудования. Специалисты приступили к строительству новой дымовой трубы.

Как сообщили в пресс-службе ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), сооружение высотой 270 метров заменит две существующие трубы и одну снесённую. Трубу планируют построить к 2019 году, котлы к ней будут подключать поэтапно. По проекту эта работа должна завершиться к 2021 году.

Уже проводится заливка фундамента и армирование основания новой трубы. В СГК подчеркнули, что строительство будет продолжаться на действующем энергоисточнике круглогодично. Для этого зимой на объекте рабочие установят специальный тепляк, а производство тепловой и электрической энергии не будет прекращено ни на секунду.

Дымовую трубу оснастят системой экологического мониторинга. Контролировать содержание веществ, которые уходят вместе с дымовыми газами, будут специальные датчики. Эти данные будут доступны для любого жителя города и края. Прогнозируемые затраты на строительство сооружения — более 1 млрд рублей.

«Возведение новой дымовой трубы — это не единственный проект на Красноярской ТЭЦ-1, связанный с экологией. Здесь же планируется установка электрофильтров, которые будут очищать дымовые газы от твёрдых частиц. После установки фильтров мы не будем замечать работу станции летом, а зимой будем видеть лишь тёплый воздух, выходящий из дымовой трубы. Сибирская генерирующая компания стремится выполнять обязательства, которые мы дали жителям, администрации края и губернатору. И исполнять те соглашения, которые мы подписывали», — сказал технический директор СГК Олег Петров.

После переключения оборудования на новую трубу на Красноярской ТЭЦ-1 снесут две оставшихся трубы высотой 105 и 120 метров. Демонтаж первой 105-метровой дымовой трубы завершился в середине апреля 2018 года. Замена трёх труб на одну освободит пространство для установки новых электрофильтров на котлы теплоэлектроцентрали. Современное природоохранное оборудование с коэффициентом полезного действия выше 99% заменит существующие батарейные циклонные уловители, которые улавливают 95% золы.

«Мы видим наглядный пример реализации грандиозных планов Сибирской генерирующей компании по улучшению экологической обстановки в Красноярске, которые включены в документ, созданный по результатам визита президента России к нам в город. Строительство трубы и электрофильтров позволят существенно улучшить экологическую обстановку в Красноярске. Причем компания готова реализовывать эти планы не к 2024 году, а в ближайшее время», — отметил и. о. министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.