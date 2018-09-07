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Более 180 компаний Казахстана получили право экспорта продукции в Китай

Экономика

В 2018 году экспорт казахстанской продукции в Китай превысил $5,6 млрд

Астана, 7 сентября 2018, 15:05 — REGNUM  Более 180 компаний из Казахстана прошли китайскую инспекцию и получили право на поставку своей продукции в КНР, сообщает 7 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на заместителя председателя правления Внешнеторговой палаты Нуралы Букейханова.

По его словам, китайский рынок является одним из самых перспективных в мире. Букейханов отметил, что в 2018 году экспорт казахстанской продукции в Китай превысил $5,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Астане открылся казахстанско-китайский бизнес-форум. На открытии мероприятия глава государства Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением.

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Экономика Казахстана
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