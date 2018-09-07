На «Гидроавиасалоне-2018» представили двигатели МиГ-29К и новейшего МиГ-35

Геленджик, Краснодарский край, , 14:59 — REGNUM Модернизированную версию базового двигателя РД-33, предназначенную для палубных истребителей МиГ-29К/КУБ и новейшего фронтового истребителя МиГ-35, представили конструкторы из Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех) на Международной выставке и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018», сообщает 7 сентября пресс-служба предприятия.

Из сообщения следует, что создатели агрегата РД-33МК сохранили все преимущества базовой платформы, при этом добились от двигателя повышенной тяги (на максимальных режимах она достигает 10%). Установка оснащена современной цифровой системой автоматического управления и получила существенное увеличение ресурса за счёт применения модернизированной системы охлаждения турбин».

Предложенная модификация силовой установки позволит самолету осуществлять взлет с палубы авианесущих кораблей, эффективно выполнять боевые задачи в условиях жаркого климата. Поскольку конструкция двигателей является модульной, она обеспечит возможность проведения локального ремонта и замены отдельных деталей, узлов и модулей непосредственно в условиях эксплуатации.

Первый испытательный полёт МиГ-35 с установленными двигателями РД-33МК состоялся в подмосковных Луховицах в январе 2017 года. Разработчиком агрегата является санкт-петербургское предприятие «ОДК-Климов», производителем — московское АО «ММП имени В. В. Чернышева».

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