Горячую линию для туристов открыли в Тульской области

Тула, , 14:38 — REGNUM Прямая линия для туристов заработала в Тульской области с 1 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Теперь по телефону 8−800−301−71−71 можно бесплатно позвонить из любой точки России и получить ответ практически на любой вопрос: о туристических объектах и программах, куда обратиться за медицинской помощью, что делать при потере документов или эвакуации автомобиля. Пока линия работает в тестовом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Туле открылся Центр приема гостей Тульской области: здесь можно получить информацию о туристических маршрутах, гостиницах, ресторанах, достопримечательностях, заказать экскурсию, узнать о ближайших мероприятиях, выпить чая с тульским пряником, купить сувениры, воспользоваться бесплатным Wi-Fi-доступом.

Как сообщила 7 сентября на прямой линии в правительстве региона председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина, по результатам анализа анкет, заполненных туристами в центре, 86% гостей хотели бы вернуться в Тульскую область, а остальные 14% уже даже запланировали новую поездку в регион.