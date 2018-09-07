«Задача работодателей — чтобы люди и без пенсии жили достойно»

Калуга, , 14:38 — REGNUM Априори повышение пенсионного возраста мера непопулярная, потому что она затрагивает интересы граждан, но раз на это решились президент и правительство РФ, значит, это не просто так. Откладывать дальше нельзя. Все обоснования этого шага доступно и чётко изложил глава государства Владимир Путин в своем выступлении, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АО «Тайфун» (Калужская область) Андрей Петраков.

По его мнению, может быть, и можно было потянуть время, но недолго. Когда люди заявляют, «нам осталось 1−3 года до пенсии, а дальше хоть трава не расти», это неправильный подход, надо думать о будущих поколениях и о будущем страны. Такой подход всегда приводит к печальным последствиям, поэтому надо всё делать вовремя.

«Шутки в соцсетях по поводу дожития до пенсии — это перегибы. Трудоспособный возраст в России значительно увеличился. После выхода на пенсию большинство пенсионеров продолжают работать 5−10 лет, а некоторые и больше в зависимости от состояния здоровья. Работодатели в свою очередь стараются удержать квалифицированные кадры, никто их не увольняет», — подчеркнул руководитель предприятия.

Также не стоит опасаться, что при повышение пенсионного возраста вырастет безработица. Задача, поставленная властями страны по развитию экономики, будет обязательно выполняться, поэтому потребуются дополнительные квалифицированные рабочие кадры.

«Основное недовольство граждан — они рассчитывали с определенного времени получать пенсионную подпитку, а её не будет. В этом случае задача работодателей — обеспечить такую зарплату, чтобы люди достойно жили и без этой прибавки в виде пенсии.

Хотят граждане проведения пенсионной реформы или не хотят, но этот вопрос надо решать, чтобы впоследствии рынок труда, экономика страны и пенсионеры, в частности, чувствовали себя лучше и получали достойную пенсию», — высказал свое мнение Петраков.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»