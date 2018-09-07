В Чувашии планируют скорректировать закон о ветеранах труда

Чебоксары, , 14:37 — REGNUM В Чувашии право на получение звания ветерана труда сохранится в части трудового стажа и возраста. Соответствующий проект закона, разработанный в рамках пенсионной реформы, вынесен на ближайшую сессию Госсовета республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В пояснительной записке уточняется, что законопроект подготовлен «во исполнение обращения президента Российской Федерации В. В. Путина к гражданам Российской Федерации об изменении пенсионного законодательства и направлен на совершенствование мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан». В регионе изменения планируется внести в законы «О ветеранах труда Чувашской Республики», «О социальной поддержке тружеников тыла военных лет и ветеранов труда». Согласно проекту, предусматривается сохранение установленных данными законами мер социальной поддержки для ветеранов труда предпенсионного возраста.

«Учитывая, что ветеранам труда в настоящее время меры социальной поддержки предоставляются после установления им страховой пенсии, […] проектом закона предлагается право на получение льгот ветеранами труда и право на присвоение звания «Ветеран труда Чувашской Республики» сохранить за гражданами при достижении ими возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», — отмечается в документе.

Также труженикам тыла военных лет с 1 января 2019 года в рамках изменений в федеральном законодательстве предоставляется право на первоочередное приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году были оптимизированы социальные расходы, в том числе в отношении пенсионеров, имеющих звание ветеран труда, а также тружеников тыла военных лет. Их лишили выплат (1082 рубля в месяц), если они продолжают работать.

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Напомним, право на звание «Ветерана труда Чувашской Республики» наступает после назначения пенсии и при наличии государственных наград, либо необходимого трудового стажа: для женщин он установлен на уровне 37,5 года, для мужчин — 42,5 года. Осенью 2015 года в Чувашии ужесточили критерии получения звания. Нововведения касаются географии работы: теперь 50% данного времени необходимо отработать на территории Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в телеобращении рассказал о мерах по смягчению социальных последствий манёвра, цель которого — обеспечение устойчивости и стабильности пенсионной системы. По его словам, альтернативные варианты выхода из сложной ситуации с пенсионным обеспечением тщательно рассматривались и просчитывались. Но они «кардинально ничего не решают, а просто латают дыры».

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