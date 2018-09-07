Пятница, 7 Сентября 2018 года
15:49:23 МСК

В Аргентине из-за соглашения с МВФ могут уволить 60 тыс. строителей

Экономика

Из-за серьезных бюджетных корректировок банки прекращают финансирование строительных компаний

В Аргентине из-за соглашения с МВФ могут уволить 60 тыс. строителей
Эдуард Бежанов © ИА Красная Весна
Строитель

Буэнос-Айрес, 7 сентября 2018, 14:39 — REGNUM  В ближайшие полгода в строительном секторе Аргентины могут быть уволены от 40 до 60 тыс. рабочих, заявил председатель Строительной палаты страны Густаво Вайс в интервью информационному агентству Reuters.

«Банки прекращают финансирование компаний, занимающихся инфраструктурными работами. Думаю, это из-за беспокойства по поводу бюджетных корректировок», — сказал Вайс.

«В течение шести месяцев мы можем потерять 40−60 тыс. рабочих. Мне кажется, что если экономический кризис не будет преодолен и процесс корректировок не прекратится, потерь будет больше», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, сокращение расходов государственного бюджета — ключевое требование Международного валютного фонда (МВФ), согласившегося в минувшем июне выдать Аргентине помощь в размере $50 млрд для борьбы с экономическим кризисом. Власти Аргентины уже существенно сократили финансирование вузов, государственных средств массовой информации, ликвидировало 10 министерств и объявило о распродаже неиспользуемого имущества армии.

Читайте также: Прокурор выдвинул обвинения против президента Аргентины Маурисио Макри

Читайте ранее в этом сюжете: МВФ обещает «усилить» и «ускорить» помощь Аргентине

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономический кризис в странах Латинской Америки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить