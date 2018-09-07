Медведев выделил Ингушетии школьные автобусы и кареты скорой помощи

Магас, , 14:30 — REGNUM Правительство РФ усилило автопарк школьных автобусов и карет скорой помощи Ингушетии. Распоряжением, подписанным премьер-министром Дмитрием Медведевым, республике выделено 22 единицы автотранспорта.

«Республика Ингушетия согласно распоряжению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева получит 13 школьных автобусов и девять автомобилей скорой медицинской помощи российского производства», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

По словам главы региона Юнус-Бека Евкурова, обновление автопарка школьных автобусов позволит «сделать дорогу детей в школу и домой более комфортной и безопасной», с новым транспортом станет качественнее и быстрее работать служба скорой и неотложной помощи. Глава республики поручил правительству предоставить план по распределению автомобилей в медицинские и общеобразовательные учреждения.

Он также отметил, что республика высоко ценит помощь федеральных властей по укреплению материально-технической базы медицинских и образовательных учреждений.

Стоит отметить, что в начале 2018 года правительством РФ было выделено Ингушетии 10 машин скорой помощи, два реанимобиля и 24 микроавтобуса для школ.