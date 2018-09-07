Более 30 российских предприятий приняли участие работе ярмарки в Дамаске

Дамаск, , 14:30 — REGNUM В работе юбилейной 60-й Дамасской международной ярмарки приняли участие 37 российских промышленных предприятий, сообщает 7 сентября пресс-служба Минпромторга России, выступившего организатором единой экспозиции.

Открытие выставки состоялось накануне с участием российской делегации, возглавляемой замминистра промышленности и торговли России Георгием Каламановым. С сирийской стороны мероприятие посетил премьер-министр Сирии Имад Хамис.

«Выступая на открытии российской экспозиции, Георгий Каламанов заявил о намерениях российской стороны по развитию в приоритетном порядке долгосрочного сотрудничества с Сирией при решении задач по послевоенному восстановлению республики», — говорится в сообщении ведомства.

Одновременно с выставкой в Дамаске прошел российско-сирийский деловой форум «Торгово-промышленный диалог: Россия — Сирия», объединивший работу отраслевых круглых столов по промышленности, энергетике, агропромышленному комплексу, транспорту, связи и телекоммуникациям.

Дамасская международная ярмарка является одной из старейших и крупнейших выставок на Ближнем Востоке. В 2017 году ярмарка возобновила свою работу после пятилетнего перерыва. В работе ярмарки приняли участие около 1300 сирийских частных и государственных предприятий, арабских и других зарубежных предпринимателей из 43 стран. Выставка продлится с 6 по 15 сентября 2018 года.

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