С начала года в Киргизии собрано свыше 50 млрд рублей налогов

Бишкек, , 14:17 — REGNUM В январе — августе 2018 года налоговая служба Киргизии собрала налогов и платежей на общую сумму 50 млрд 726,6 млн сомов (более 50,2 млрд рублей), перевыполнив план на 442,1 млн сомов (около 438 млн рублей) или на 0,9%. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом 2017 года объем поступивших в бюджет налогов вырос на 4 млрд 943,3 млн сомов (около 4,9 млрд рублей) или на 10,8%.

При этом за август текущего года собрано 7 млрд 221,1 млн сомов налогов (более 7,1 млрд рублей), что на 181,1 млн сомов (179 млн рублей) или 2,6% больше запланированного. Августовские сборы превышают показатель аналогичного периода минувшего года на 795,1 млн сомов (787 млн рублей) или на 12,4%.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным министерства финансов, в 2017 году налоговая служба обеспечила поступление в бюджет налогов и платежей на сумму около 57,3 млрд сомов (свыше 56,7 млрд рублей по текущему курсу).

Отметим, что министерство экономики подготовило проект закона о внесении в Налоговый кодекс Киргизии изменений, предусматривающих увеличение ставки налога с продаж в два с половиной раза — с 2% до 5%.

Вместе с тем, киргизстанские власти решили освободить сельскохозяйственные кооперативы, машинно-тракторные станции и торгово-логистические центры от уплаты налога с продаж и налога на добавленную стоимость