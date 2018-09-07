Пятая часть населения Киргизии – внутренние мигранты

Бишкек, , 14:13 — REGNUM Внутренними мигрантами в Киргизии являются 18% жителей республики. Такую информацию озвучили эксперты на заседании круглого стола «Внутренняя миграция в Киргизии: барьеры к социальной мобильности» сегодня, 7 сентября.

По данным Международной организации труда, наиболее часто внутренними мигрантами становятся киргизы — в 76% случаев, узбеки — 6%, и еще 10% приходится на русских и на другие национальности.

Из них люди в возрасте от 25 до 34 лет — 34% от общего числа внутренних мигрантов, от 18 до 24 лет — 26%, от 35 до 49 лет — 25% и от 50 до 64 лет — 14%.

По словам заведующего отделом госслужбы миграции Улана Шаршеева, главными причинами, побуждающими киргизстанцев к внутренней миграции, становятся отсутствие инфраструктуры и социального обеспечения, а также безработица.

Он отметил, что чаще всего жители Киргизии мигрируют в столицу республики из южных регионов — Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей. Также киргизстанцы при переезде выбирают другие крупные города страны — Ош и Джалал-Абад.

«Чуйская область является транзитной. Отсюда наши граждане уезжают в другие страны. То есть они живут в области, а в Бишкеке зарабатывают деньги на билет и уезжают за пределы страны, например, в Россию, Казахстан, Турцию», — пояснил чиновник.

Напомним, что согласно данным опроса Международной организации труда, 40,8% внутренних мигрантов в Киргизии имеют доходы, которых им хватает только на питание и покупку одежды. Еще 13,1% респондентов признались, что заработка хватает только на еду, 5,1% — иногда не хватает денег даже на питание.

Имеют возможность приобрести не только еду и одежду, но также бытовую технику 22,9% внутренних мигрантов. При этом приобрести автомобиль они себе уже не могут позволить. Еще 9% респондентов не имеют возможности купить всё, кроме недвижимости, 3,9% — не имеют финансовых затруднений и могут позволить себе приобрести даже дом или квартиру.