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В России предложили освободить от госконтроля серебряные изделия

Экономика

Серебро стоит так дешево, что «с таким же успехом можно контролировать никель»

Москва, 7 сентября 2018, 14:03 — REGNUM  Министерство финансов РФ предложило избавить ювелиров от обязанности клеймить изделия из серебра, об этом РИА Новости сообщил замминистра ведомства Алексей Моисеев.

По его словам, государственный контроль за драгметаллами связан с высокими рисками отмывания доходов, а серебро стоит так дешево, что «с таким же успехом можно контролировать никель».

Однако в ведомстве пока не определились с конечной версией законопроекта. При этом контроль за слитками из серебра останется, добавил чиновник.

Напомним, в России изучается технология, которая позволит маркировать бриллианты. Цель — маркировка не только на готовом изделии, но ещё и на отдельных составляющих — на кольце и на вставке.

Читайте подробнее: В России начнут маркировать бриллианты

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Ювелирное дело
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