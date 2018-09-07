Ремонт дорог по ночам: российский климат против депутатов

Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM В России из-за климатических условий в течение 7 из 12 месяцев производить дорожные работы нельзя, а если еще и запретить их проведение в дневное время, то ничего хорошего для качества дорог из этого не выйдет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 7 сентября, глава петербургской ассоциации «Дормост» Кирилл Иванов, комментируя инициативу депутатов Госдумы о введении запрета на проведение ремонтных работ в дневное время суток.

Ранее Russia Today сообщила, что депутат Госдумы Иван Сухарев направил министру транспорта Евгению Дитриху запрос о возможности установления запрета на проведение ремонтных работ в дневное время суток на дорогах федерального значения с двухполосным движением. Запрет, по мнению депутата, позволил бы сократить пробки и экономические потери от простоя автотранспорта.

Считаю эту инициативу вредной. Понятно, что ремонт дорог вызывает у водителей дискомфорт. Когда мы идем к стоматологу лечить зубы, его действия тоже вызывают у нас дискомфорт. Но ведь это не значит, что ходить к нему не надо?

В нашей стране из-за климатических условий в течение 7 из 12 месяцев проводить дорожные работы нельзя. Если запретить ремонтировать днем, то мы сократим объемы ремонта в два раза, а то и в три, если оставить право вести работы лишь с 22 до 6 часов. И после этого, очевидно, начнут раздаваться крики о том, что у нас «убитые дороги».

Я понимаю, что депутатам не нравится стоять в пробке по дороге на дачу. Думаю, они в состоянии купить себе вертолеты.