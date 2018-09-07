ЛНР и ДНР подписали договор об экономическом сотрудничестве

Донецк, , 13:55 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве подписали министры экономического развития Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в ходе III Экономического форума в Луганске 7 сентября, сообщает «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, оба ведомства сотрудничают с 2015 года, а соглашение позволит начать новый этап в отношениях министерств. Министр экономического развития ЛНР Елена Костенко заявила, что если раньше республики восстанавливали экономику, то теперь государствам нужно стабилизировать экономику и обеспечить ее рост.

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Напомним, ранее министерства промышленности и торговли республик подписали протокол о сотрудничестве, что позволит увеличить товарооборот между странами.